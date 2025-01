Oasport.it - Perché Errani/Paolini non hanno giocato oggi agli Australian Open: nuovo orario, programma, tv, avversarie

La pia caduta a Melbourne ha costretto gli organizzatori a cancellare alcuni match inizialmente previsti nelodierno degli2025 di tennis: rinviato l’esordio della coppia numero 4 del tabellone di doppio femminile, composta dalle campionesse olimpiche Sarae Jasmine.Le azzurre dovranno affrontare le wild carde Priscilla Hon e Daria Saville: dopo la cancellazione odierna il match non compare neldi domani, molto probabilmente a causa dell’impegno in singolare di Jasmine. Al momento non si conosce la data in cui si disputerà la sfida.Il match di doppio di Sarae Jasmine, valido per il primo turno degli2025, verrà trasmesso in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.