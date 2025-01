Romadailynews.it - Patricia Masithela, sbranata e uccisa da 4 cani a Latina.

Matishela, donna di 29 anni, è mortada 4nel giardino di una villetta ala notte tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio.Madre di un bimbo di 5 anni.Da quanto ricostruito la donna sarebbe entrata di notte, verso le ore 03:00, dentro la proprietà di un suo conoscente, che però in quel momento non era presente.L’allarme è scattato e i 4l’hanno assalita.Le urla di aiuto dihanno immediatamente attirato l’attenzione dei vicini che hanno allertato le forze dell’ordine.All’arrivo dei poliziotti la donna era stesa a terra in condizioni gravissime, per consentire l’intervento gli agenti di polizia hanno sparato alcuni colpi di pistola, uccidendo un cane.Un altro ferito è stato prelevato mentre gli altri due erano scappati.Morta poche ore dopo l’arrivo in ospedale Santa Maria Goretti.