Parma vs Venezia: le probabili formazioni

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Entrambe le squadre devono tornare a fare punti in vista di una lotta salvezza che li vedrà coinvolte fino all’ultimo.vssi giocherà domenica 19 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Tardini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRENell’ultima uscita di campionato i ducali hanno lasciato punti pesanti contro il Genoa, e in virtù di ciò sono rimasti in quattordicesima posizione con 19 punti, e una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Pecchia ha bisogno di svoltare per non scivolare nei bassifondi.Contro l’Inter è arrivata la dodicesima sconfitta stagionale per i lagunari, costretti ancora al penultimo posto con 14 punti, a meno cinque lunghezze dalla salvezza diretta.