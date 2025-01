Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-BOLOGNA 2-2: Lautaro e Castro ruggiscono, Asllani anello debole

Voti, top e flop della sfida di San Siro, valida per il recupero della 19° giornata del campionato di Serie AMartinez (LaPresse) – Calciomercato.itSommer 6Darmian 6 (70? Pavard 6)De Vrij 5Bastoni 6 (83? Buchanan SV)Dumfries 7Barella 64,5 (70? Frattesi 5,5)Zielinski 5,5Dimarco 5,5 (70? Carlos Augusto 5,5)Thuram 6 (75? Taremi 5,5)Martinez 7Allenatore: Inzaghi 5TOPMartinez 7 – I segnali di crescita si erano già visti in Supercoppa. Timbra un gol ‘alla’ e porta a spasso la difesa felsinea.FLOP4,5 – Non ci siamo, ancora una volta. Macchinoso in regia, rallenta la manovra e perde dei palloni sanguinosi che mettono in difficoltà i compagni. Fa spazientire anche il pubblico di San Siro: ennesimo esame fallito.Skorupski 6Holm 7 (76? De Silvestri SV)Beukema 5,5Casale 5Lykogiannis 6Freuler 6,5 (88? Erlic SV)Moro 6,5 (67? Pobega 6)Orsolini 6,5Odgard 6,5 (67? Ferguson 6)Ndoye 5,57 (88? Dallinga SV)Allenatore: Italiano 7TOP7 – Ci tiene a fare bella figura davanti alla dirigenzaista e brucia de Vrij per il vantaggio degli ospiti.