Metropolitanmagazine.it - Ottieni capelli setosi e sani con questi innovativi approcci di cura dei capelli

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Siamo onesti: chi non sogna di avereche sembrano usciti da uno spot pubblicitario di shampoo? Che tu stia combattendo il crespo, la secchezza o quella strana fase intermedia in cui i tuoinon collaborano, c’è una buona notizia. Il mondo delladeisi è evoluto, portandoci tecniche e prodotticapaci di trasformare anche le ciocche più ostinate in una chioma lussureggiante e fluente.Sei pronto a portare ladei tuoia un livello superiore? Ecco una guida divertente per aiutarti a ottenere idei tuoi sogni con alcuniseriamente cool e moderni.1. Il doppio lavaggio per i? Sì, esiste!Hai sentito parlare del doppio lavaggio per il viso, ma sapevi che puoi farlo anche per i? Questa tecnica prevede l’uso di un trattamento pre-shampoo o di un olio detergente per eliminare l’accumulo di prodotti e l’eccesso di sebo, seguito da uno shampoo delicato per detergere a fondo il cuoio capelluto.