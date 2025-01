Ilgiorno.it - Operatori di telemarketing per mediazione creditizia

Per media azienda dia Monza si cercano 3 addetti call center outbound finanziario come addetti alla promozione, consulenza e vendita telefonica di prodotti finanziari. Preferibile esperienza nel settore e nell’attività di, buone capacità dialettiche, utilizzo del pacchetto Office, internet e posta elettronica. Si richiede diploma di maturità, conoscenza sufficiente della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato, indeterminato, apprendistato, a collaborazione o tirocinio sulla base dell’esperienza per full time o part time di 30 ore settimanali. Curriculum all’indirizzo [email protected] , citando il riferimento dell’annuncio di lavoro 27DEC242/2.1 oppure compilare il form online sul sito https://afolmonzabrianza.it/servizi-al-lavoro/offerte-di-lavoro/.