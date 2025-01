Quifinanza.it - Oggi la sfilata di Maison Margiela al Pitti con un tributo a Miles Davis

Leggi su Quifinanza.it

Da ieri fino al 17 gennaio Firenze diventa il cuore pulsante della moda maschile conUomo, e tra i protagonisti di questa edizione c’è MM6. «Siamo onorati ed emozionati di essere stati invitati come guest designer diUomo il prossimo gennaio, nell’ambito della fiera della moda maschile più importante del mondo. Intendiamo portare lo stile e lo spirito di MM6, creando un progetto di menswear specifico per Firenze», ha dichiarato il brand in un comunicato ufficiale.La presenza di MM6 segna un ritorno significativo: è infatti dal 2006, con la partecipazione della main line, che lanon calca le scene diUomo. Questa volta, lasi terrà il 15 gennaioall’interno di una serra, un contesto intimo e suggestivo scelto per presentare una collezione che esplora il rapporto tra colori, luce e nero, con un omaggio al grande musicista jazz