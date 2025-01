Ilrestodelcarlino.it - Nuovo centro profughi. Bloccato dal governo

L’Hotel Appennino di Alfero, nel territorio comunale di Verghereto, non sarà trasformato in un Cas (di accoglienza straordinario) per ospitare una trentina di immigrati appena sbarcati. Il Ministero dell’Interno ha infatti deciso di non attivare unCas nella struttura di Alfero, anche se da giorni si era sparsa la notizia di lavori di ristrutturazione finalizzati proprio a questa destinazione. La comunicazione ufficiale della decisione delè stata accolta con grande soddisfazione da Alice Buonguerrieri, parlamentare cesenate di Fratelli d’Italia. "Fratelli d’Italia – afferma Buonguerrieri – accoglie con grande soddisfazione la decisione del Ministero dell’Interno di non attivare unCAS nella comunità di Alfero per l’accoglienza di oltre 30. Si tratta di una scelta di buon senso che tiene conto delle caratteristiche della comunità".