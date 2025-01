Quotidiano.net - Nuove normative USA sui chip: Biden punta a limitare l'accesso della Cina

Gli Stati Uniti hanno in programma il varo diper impedire che iavanzati realizzati da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc) e altri produttori fluiscano in, parte di una serie di iniziative promosse dall'amministrazionedurante i suoi ultimi giorni in carica. Le ultime misure cercherebbero di incoraggiare i produttori come Tsmc, Samsung Electronics e Intel a esaminare più attentamente i clienti e ad aumentare la due diligence, ha riferito Bloomberg, secondo persone vicine al dossier. I cambiamenti seguono il caso in cui ifatti da Tsmc sono stati dirottati segretamente verso Huawei Technologies, il colosso cinese inserito nella lista nera Usa. Le regole, che potrebbero essere svelate già oggi, si baserebbero sulle restrizioni globali sui semiconduttori che l'amministrazioneha pubblicato lunedì, basate sulle limitazioni alla vendita di microIA da parte di aziende come Nvidia e altri produttori avanzati nella maggior parte dei Paesi.