Non stavo bene Sono sceso in campo per un solo motivo | Nick Kyrgios si fa ridere dietro da mezzo mondo

Per, l'Australian Open è finito prestissimo. Una sorta di barzelletta, in: è stato fatto a pezzettini dallo scozzese Jacob Fearnley, che lo ha liquidato in tre set (7-6, 6-3, 7-6) davanti al pubblico di casa. Già,oggi è buono soltanto a tirare fango contro Jannik Sinner. Innonla disfatta, ma anche le consuete sceneggiate: urla e insulti contro l'arbitro, colpi che assomigliavano più a pagliacciate che a declinazioni tennistiche, e insomma tutto il campionario a cui ci ha da sempre abituato. Forse non a caso, dopo il ko,ha sostanzialmente annunciato un nuovo ritiro: "Realisticamente non riuscivo proprio ad immaginarmi di giocare di nuovo qui in singolare, quindi è stato speciale. È stato bello. Non volevo semplicemente gettare la spugna e andarmene o ritirarmi.