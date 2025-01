Ilfattoquotidiano.it - “Non mangio frutta, verdura e carboidrati da sei anni. Non mi aspettavo che il mio corpo sarebbe diventato così”: la (pericolosa) dieta della creator da 420 mila follower

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dice di non aver consumatoe nemmenoper sei. Sono affermazioni fatte sul profilo Instagram steakandbuttergal. Lei si chiama Bella, fa la musicista professionista, ha 420e la sua storia è diventata virale perché sostiene che la suale abbia fatto perdere 10 kg ma non solo: contribuirebbe anche alla regolazione del ciclo mestruale, al miglioramento dell’umore egranapelle. Una raccomandazione è d’obbligo: raccontare storie come questa è un modo per ribadire come ci sia sempre da diffidare di chi propone diete o regimi alimentari.Chi ha intenzione di cominciare un percorso deve rivolgersi a un nutrizionista che tenga conto delle specificità e delle esigenze metaboliche. Ecco perché pensare che una influencer come Bella arrivi a 420è, in una certa misura, inquietante: “Ho perso 11 chili, ora ho cicli mestruali indolori, un’energia incredibilmente stabile e un umore costante”, dice.