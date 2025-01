Iodonna.it - Nel mirino degli inquirenti alcuni post della stilista: «Hai mai vissuto l’incubo di scoprire che la tua migliore amica, quella persona di cui ti fidavi ciecamente, non solo ti ha tradita, ma lo ha fatto nel modo più ignobile possibile?»

Leggi su Iodonna.it

Elisabetta Franchi rischia di andare a processo per stalking nei confronti di una ex consulente e. La Procura di Bologna ha infatti chiuso l’indagine nei suoi confronti dopo gli accertamenti compiuti dalla Squadra mobile. Lasarebbe accusata di aver perseguitato la donna, attribuendole una relazione con il suo ex compagno e cercando di screditarla sia pubblicamente sia privatamente. La sfilata di Elisabetta Franchi Autunno-Inverno 2024/2025 alla Milano Fashion Week X Leggi anche › Elisabetta Franchi, la sua risa alle polemiche Elisabetta Franchi rischia il processo per stalkingSecondo quanto riporta il Corriere di Bologna, nelci sarebbero diversisocialFranchi.