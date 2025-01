NBA 2024 2025 | Oklahoma vince ancora Murray trascina Denver 50^ tripla doppia di Giannis

Leggi su Sportface.it

Antetokounmpo ha raggiunto un traguardo molto importante nella notte di NBA, arrivando a quota 50 triple doppie in carriera. Tutto ciò in una serata per lui "normale" contro Sacramento, in cui non gli serve strafare per chiudere la partita con all'attivo 30 punti, 11 rimbalzi e 13 assist, in una serata in cui Milwaukee può contare anche sui 24 punti di Damian Lillard e sui 21 Brook Lopez. I Bucks chiudono il primo tempo in vantaggio per 47-26, toccando anche il +28 nel corso del secondo tempo. Termina 130-115, con i Kings che di fatto non entrano mai in partita, nonostante i 28 punti di DeMar DeRozan, e incappano in una sconfitta dopo ben sette vittorie di fila.