Napoli | Controlli dei carabinieri nel centro e a Fuorigrotta

diintensificano i: 152 persone identificate, 7 scooter sequestrati, e 3 attività sanzionate per carenze igienico-sanitarie. Sequestri di drogaIdel comando Provinciale distanno effettuando dei servizi straordinari di controllo del territorio nelstorico della città, nei quartieri spagnoli, ae Bagnoli.Identificate 152 persone e controllati 56 veicoli con 7 scooter sequestrati.Durante le operazioni idella compagniahanno denunciato un 22enne trovato alla guida del proprio scooter a piazza dante senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. Denunciato un parcheggiatore abusivo a via Mezzocannone.Non sono mancati iai locali come bar e ristoranti. Sono 3 le attività a piazza Dante alle quali i militari hanno impartito complessivamente 12 prescrizioni per gravi carenze igienico sanitarie.