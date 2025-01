.com - Motociclismo / Saltarelli correrà il Mondiale Endurance

Il senigalliese a 39 anni cerca una nuova sfida su Aprilia, in un team che non si nasconde: “puntiamo al titolo”SENIGALLIA, – 15 Gennaio 2025 – REVO-M2 Racing si prepara a scendere in pista nel CampionatodiFIM Superstock con una formazione tutta italiana e una rinnovata alleanza con Aprilia. Il team schiererà la potente Aprilia RSV4 1100, per affrontare una stagione ricca di sfide e opportunità.I piloti incaricati di portare il team al vertice saranno il Campione del Mondo di categoria Kevin Calia, il senigalliese Simone, Flavio Ferroni e Luca Vitali, con l’obiettivo dichiarato di lottare per la vittoria in ogni gara.Il team, che lo scorso anno ha ottenuto risultati straordinari anche grazie alla collaborazione con Aviobike, culminando con la vittoria nella leggendaria 24 ore di Spa, ha deciso di intraprendere questo nuovo capitolo in autonomia, con la ferma intenzione di puntare al titolo.