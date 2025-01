Ilgiorno.it - Morto Fausto Cogliati, produttore e musicista. Il ricordo di Eros Ramazzotti: “Fratello ti voglio bene”

Leggi su Ilgiorno.it

Cernusco Lombardone (Lecco), 15 gennaio 2025 – Musica italiana in lutto. E'il. Aveva 66 anni ed era originario di Cernusco Lombardone, dove abitava. Ha lavorato e collaborato con tanti big della musica italiana:, Ultimo, Fedez, gli Articolo 31, Francesca Michielin, J-Ax, Raphael Gualazzi, Rocco Hunt, gli Club Dogo, Lorenzo Fragola, Marcella Bella, Diego Naska e Federico Rossi e tanti altri, contribuendo al loro successo. Ha lavorato comemusicale anche per X-Factor. Il primo ad annunciare la scomparsa diè statocon un post su Instagram: ", ti, già mi manchi cax. Ciao". A lui si è associato Ultimo: "Insieme dal primo concerto al primo stadione mio ''sai che ho i brividi?'' quando lo dicevi sapevo che era tutto ok.