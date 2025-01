Lanazione.it - Montagna. Ceccarelli (Pd): “Dalla Regione 404mila euro per i comuni del Casentino e alta Valtiberina per interventi spalaneve e per la pulizia stradale dal ghiaccio”

Arezzo, 15 gennaio 2025 –(Pd): “per idelpere per ladal.” “aidelper potenziare i servizi di spazzaneve e per l’acquisto di mezzi e/o attrezzature per lo svolgimento delle attività antie sgombero neve su strada ( 76mila a Sestino, 73mila a Chiusi della Verna, 79mila a Montemignaio, 73mila a Poppi, 79mila a Badia Tedalda, 24mila a Talla) ”. Sono i finanziamenti appena decretatiToscana di cui dà notizia il consigliere regionale del Partito Democratico Vincenzo, destinati a questiaretini che hanno partecipato al Bando apposito dellaperdadello scorso ottobre.