Monaco: "Cosa sarebbe il tennis italiano senza Sinner? Gli altri sono un bel contorno. Berrettini, intelligenza superiore"

Guidoha analizzato l’eccellente prestazione fornita dal brasiliano Joao Fonseca, capace di battere Andry Rublev al primo turno degli Australian Open: “Avere già alla prima esperienza Slam la struttura per andare in campo contro un top-10 è incredibile: vero che Rublev non si è mai spinto troppo avanti negli Slam, ma vincere 3-0 è impressionante. Ero curioso di vedere se poteva già rompere le scatole e già le può rompere a tutti. Il torneo è lungo e deve imparare, ma lui è della categoria di quelli che imparano in fretta. Quest’anno non ha ancora perso un set. Sonego ci ha già perso lo scorso anno a Bucarest. Nelle categoria giovanili ha duellato con Cinà, ma lui è molto più avanti. Non penso che abbia avi italiani, dunque non riusciremo a naturalizzarlo (ride, n.d.r.). Un bene per il, un nuovo protagonista che regala spettacolo e tira molto forte“.