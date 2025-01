Mistermovie.it - Mister Movie | One Piece Stagione 2: Miss Goldenweek, Chess e KM nel cast

Netflix ha svelato alcune nuove aggiunte aldella secondadi One, tra cui Sophia Anne Caruso, Mark Penwill e Anton David Jeftha, che interpreteranno ruoli ricorrenti nella serie. La produzione continua a espandere l’universo di Onecon nuovi e intriganti personaggi.Nuove Aggiunte aldella Secondadi Onesu Netflixclass="wp-block-heading">Sophia Anne Caruso, nota per The School for Good and Evil, si unirà alnei panni di, un’agente della Baroque Works con un potere soprannaturale che le permette di manipolare e controllare le persone. Mark Penwill, famoso per Catch Me a Killer, interpreterà, un esperto arciere e subordinato di Wapol. Anton David Jeftha, visto in Dominion, vestirà i panni di KM, un altro servitore di Wapol, che combatte lanciando ciocche dei suoi capelli, capaci di colpire con la potenza di un uragano.