Miss La Più Bella del Mondo 2025: Martina Scotti brilla a Fortunago

È già scattata, con una tappa “natalizia” andata in scena nell’auditorium di(in provincia di Pavia) la stagionedel concorso nazionale “La Piùdel“ promosso dal patron pavese Cesare Morgantini. E nella cornice di uno dei borghi più belli d’Italia si è messa in luce la ventenne, di San Martino Pizzolano frazione di Somaglia. Lalodigiana si è classificata al terzo posto su dodici concorrenti totali conquistando la fascia dell’eleganza “Noè creazioni e gioielli”. A condurre la serata sono stati Leo Bosi e Nicole Licini; mentre le coreografie sono state curate da Valerio Rossetti e Cinzia Leonardi. In giuria, come da tradizione del concorso di bellezza, ospiti e sponsor: il giornalista e conduttore televisivo Edoardo Raspelli, Aristide Malnati, il cabarettista Beppe Altissimi, Barbara Botta e il suo gruppo di ballo, Patrick Pugliese, Sofia GaravelloLa Piùdel2024, i gioiellieri Roberto e Dina Noè, Giancarlo Cerutti di Pure Italian Gold, Franco Anelli dell’ azienda agricola San Francesco,laCurvy Silvia Sannino, laOver Marisa Mulazzi.