Mirco Antenucci ai microfoni di Sky: "Nello spogliatoio cerco di essere sempre un esempio per i compagni più giovani». "Cinquanta gol in maglia spallina, che orgoglio. Ora dobbiamo migliorare gioco e risultati»

Il ruolino di marcia di, a 40 anni suonati, sta destando l’interesse di tantissimi addetti ai lavori e appassionati del nostro Paese. Il capitano ha toccato quota 50 reti in biancazzurro, ma non ha alcuna intenzione di accontentarsi. Alzando ulteriormente l’asticella, non tanto a livello di record individuali quanto di obiettivi di squadra. Del resto, il vero valore aggiunto dell’ultima stagione da professionista di Ante7 sarà quello di riuscire a riportare la Spal in una posizione di classifica più consona al proprio blasone. "Sono contento eso di aver raggiunto il traguardo dei 50 gol con questa, che è la mia seconda pelle – assicura capitanaidi Sky Sport –. Il valore è doppio: sono molto onorato e spero di continuare a far gol per raggiungere gli obiettivi della squadra.