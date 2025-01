Medio Oriente Guterres Garantire che l’accordo venga attuato

Leggi su Unlimitednews.it

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Accolgo con favore l’annuncio di un accordo perun cessate il fuoco e il rilascio di ostaggi a Gaza. Rendo omaggio ai mediatori, Egitto, Qatar e Stati Uniti d’America, per i loro sforzi dedicati nel negoziare questo accordo. Il loro impegno incrollabile nel trovare una soluzione diplomatica è stato fondamentale per raggiungere questo importante risultato”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio, parlando al Palazzo di Vetro.“Invito tutte le parti coinvolte a rispettare i propri impegni e ache questo accordo sia pienamente. Fin dall’inizio delle violenze, ho richiesto un cessate il fuoco immediato e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi. La nostra priorità ora deve essere alleviare le enormi sofferenze causate da questo conflitto – ha sottolineato-.