Ilgiorno.it - Massalengo, trattore carambola contro il muro di una palazzina: quattro famiglie evacuate

(Lodi), 15 gennaio 2025 – Schianto tra una vettura e unagricolo, che finisce a sua voltauna. Poco prima delle 16 di oggi, in via San Colombano, alla frazione di Motta Vigana in territorio di, una Peugeot e un mezzo agricolo si sono scontrati e, nella, ilcon il rimorchio si è schiantatoun fabbricato facendo crollare il pilone d'angolo dela poca distanza da un bar. Sul posto sono intervenuti i soccorritori i quali hanno subito soccorso i feriti, uno dei quali un 64enne è stato trasferito in ospedale fortunatamente in codice verde. Per precauzione sono stateresidenti nellaper dare modo di mettere in sicurezza lo stabile. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri di Lodi e il sindaco Severino Serafini.