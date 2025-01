Thesocialpost.it - Massacrato di botte alla festa per la maturità, la famiglia sotto shock: “Gli urlavano ‘sporco italiano'”

Le tracce di sangue ancora visibili sul luogo dell’aggressione raccontano la violenza che si è consumata davanti al Forum di Bressanone, trasformando una serata diin un incubo. Era sabato notte, e il Forum ospitava uno dei tanti “Maturaball”, feste organizzate dagli studenti altoatesini per finanziare le gite scolastiche. In quella cornice, un gruppo di giovanissimi, giunti secondo alcune testimonianze dal vicino paese di Laion, ha scatenato un pestaggio brutale ai danni di un diciottenne, studente-lavoratore di Bressanone.Il giovane, intervenuto per difendere un amico minorenne, è divenuto bersaglio della furia del branco. Le conseguenze sono state gravi: trauma cranico, frattura del pavimento orbitario e del setto nasale. La prognosi parla di almeno 30 giorni di recupero, e il ragazzo dovràporsi a un intervento chirurgico.