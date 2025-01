Ilgiorno.it - "Marino ebbe un ruolo essenziale"

Avrpartecipato "a pieno titolo all’organizzazione e realizzazione del delitto, prestandosi a svolgere unper la buona riuscita del colpo". Secondo i giudici della Corte d’assise di Milano, presieduta da Antonella Bertoja, Benedettosarstato fondamentale nell’esecuzione dell’omicidio di Paolo “Dum Dum“ Salvaggio. Le motivazioni della sentenza di condanna all’ergastolo, per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, mettono in evidenza ildel 45enne, che ha garantito a uno dei due killer una "celere e sicura via di fuga", come avevano ricostruito i pm Gianluca Prisco e Sara Ombra nelle accuse, accolte dalla Corte. Secondo la sentenza che ha determinato la massima pena per il 45enne di Inveruno, l’uomo avraspettato "venti minuti nel luogo concordato, per poi fuggire insieme al killer consentendogli così di non essere identificato", si legge nelle motivazioni.