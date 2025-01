Dilei.it - Marina Occhiena: “Ho deciso io di lasciare i Ricchi e Poveri”. Le parole a La volta Buona

Nel corso della puntata odierna del programma La, condotto da Caterina Balivo,ha raccontato la sua esperienza con i, soffermandosi sul periodo della sua separazione dal gruppo. Con toni sinceri, ha ripercorso gli eventi che l’hanno portata a una scelta tanto personale quanto complessa, mettendo a nudo emozioni e decisioni maturate nel tempo. Solo una cosa, purtroppo, non ha detto: il motivo specifico per il quale hadi allontanarsi dal gruppo.Una decisione presa in autonomia, così pareL’artista ha tenuto a dire e a ribadire che l’uscita daiè stata una sua scelta personale, lontana dalle dinamiche conflittuali che la stampa aveva spesso insinuato. Secondo quanto emerso durante la trasmissione, l’idea diil gruppo non fu dettata da pressioni esterne, ma rappresentava il frutto di una riflessione intima e ponderata.