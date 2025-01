Davidemaggio.it - Maria Teresa Ruta torna al Grande Fratello

Lo spettro delVip 5a bussare alla porta del18. Un altro concorrente, dopo Stefania Orlando, di quella che è stata l’edizione più riuscita tra quelle condotte da Alfonso Signorini, sta per varcare nuovamente la porta rossa.Davide Maggio può anticiparvi che è arrivato il momento del ritorno di. Conduttrice di fama, è stata una delle protagoniste del GF 2020/2021 in cui collezionò un poco ‘invidiabile’ record di nomination. In quell’occasione con lei gareggiò anche la figlia Guenda Goria. Al momento il suo ingresso è previsto nella puntata di giovedì 23 gennaio.Il ritorno disembra inserirsi in una strategia del programma volta a reintrodurre concorrenti storici e over (Orlando, Grimaldi) per attirare l’attenzione di un pubblico più maturo e ‘nostalgico’.