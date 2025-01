Thesocialpost.it - Maltempo in Sicilia, allerta meteo gialla per rischio temporali domani 16 gennaio

Il, con freddo e pioggia, sembra destinato a concedere una breve tregua all’Italia, concentrandosi prevalentemente sulla. È proprio questa l’unica regione per cui la Protezione Civile ha emesso un avviso diper, giovedì 16, segnalandoidrogeologico in alcune aree, come riportato sul sito ufficiale.Il bollettino prevede piogge sparse in diversi settori dell’isola. Le zone interessate dall’perincludono:Sud-Orientale, versante ionicoNord-Orientale, versante tirrenico e isole EolieCentro-Meridionale e isole PelagieSud-Orientale, versante Stretto diBacino del Fiume SimetoNord-Orientale, versante ionico.L’peridrogeologico riguarda gli stessi settori già indicati per i