Malagò annuncia | Vogliamo portare gli Europei al Maradona

: “glial”Per farlo serve questoLe parole di Giovanni, presidente del CONI, sulla possibilità che ilospiti partite degli.Giovanniha parlato al Corriere del Mezzogiorno della possibilità che lo Stadiodi Napoli ospiti partite degli2032.ILAGLI– “Sullo stadioho parlato con il sindaco di Napoli Manfredi qualche mese fa, poi non ne abbiamo più parlato. Mi sembra che su questo tema è stato molto chiaro il ministro Abodi. C’è la disponibilità, anzi la volontà e il desiderio ovviamente che ilabbia la possibilità e l’opportunità di essere inserito in quel ristretto numero di stadi che saranno oggetto di una riqualificazione per far parte dell’Europeo del 2032, è tutta una materia che è in mano onestamente allo Stato e al Comune che il proprietario”.