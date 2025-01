Lanazione.it - L’Università e gli 007: “Cooperare? Sì, va bene. Ma noi non siamo spie”

Pisa, 15 gennaio 2025 – “Se dobbiamo segnalare ai servizi segreti studenti o professori perché dicono che nel mondo ci sono guerre che causano stragi, allora si faccia anche coi rettori a partire da me. In Unipiaperti a tutte le opinioni”. Dal rettore deldi Pisa, Riccardo Zucchi, arriva una sonora bocciatura per il ddl sicurezza, il nuovo disegno di legge del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che rafforza la collaborazione tra atenei e servizi segreti. Nello specifico, all’articolo 31 della proposta, è previsto che le università “sono tenute a prestare ai servizi segreti collaborazione e assistenza necessarie per la tutela della sicurezza nazionale” e che gli 007 possono “stipulare convenzioni con questi soggetti che possono prevedere la comunicazione di informazioni anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza”.