Oasport.it - Luca De Aliprandini: “Odermatt è più umano, vorrei batterlo. Il mio risultato darà la carica agli azzurri”

Deè stato uno dei vari ospiti intervenuti nel corso della settima puntata di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali visibile sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. Lo sciatore azzurro è reduce dalla splendida prestazione della scorsa domenica, quando è salito sul terzo gradino del podio nel mitico gigante di Adelboden rimontando ben nove posizioni nella seconda manche.“Magari non sarò il campione che ha fatto mille podi, però quei tre che ho fatto me li sono scelti bene: i Mondiali in casa, la gara di Coppa del Mondo in Alta Badia e poi il ‘Tempio del Gigante’ che è quasi la mia seconda casa. Sono i tre posti dove avrei sognato di fare questi podi. Quest’anno mi sono dato il compito di pensare gara per gara, senza pensare alche vorrò fare più avanti, ma cercando di andar via la domenica dopo aver dato il massimo.