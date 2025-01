Newsagent.it - Lombardia, nel 2025 crescita economica tra rischi e opportunità

Per ill’artigianato lombardo evidenzia un sentimento misto tra preoccupazione e fiducia, ma ciò che emerge maggiormente in queste prime settimane del nuovo anno, come evidenzia CNA, è l’esigenza di ritrovare quanto prima una bussola, una gerarchia di priorità, una sequenza di azioni da intraprendere.Uno dei segnali che più preoccupa il mondo degli artigiani è infatti quello dell’export, che secondo dati Istat vale in Italia 626 miliardi di euro, e i rapporti con i diversi Paesi dell’Unione Europea e non solo. Un documento del Centro Studi di CNA Nazionale stima in 6,5 miliardi complessivi il calo di fatturato export registrato nel 2024 dall’Italia verso Cina, Stati Uniti, Francia, Germania, che insieme rappresentano il 35% delle intere esportazioni del Paese.Anche la, che rappresenta più del 25% dell’export dell’Italia, segue inevitabilmente questo trend negativo, tanto che secondo i dati di Unioncamere nei primi tre trimestri del 2024 il valore fa registrare 120 miliardi di euro, rispetto ai 122 miliardi dello stesso periodo del 2023 (-1,6%).