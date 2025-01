Ilrestodelcarlino.it - Lo Snoopy è diventato grande: 55 candeline. Una serata amarcord celebra i ricordi in musica

Un compleanno speciale per lodi Modena: 55 anni. La festa esclusiva è prevista per venerdì sera, dalle 22, alla presenza di tutti i dj, il personale ed i ‘personaggi’ di allora che hanno contribuito al successo della storica discoteca di piazza Cittadella a Modena. L’inaugurazione, fra le prime, nel 1969: erano i tempi in cui Vasco faceva il dj (fino al 1999) e Vinicio Capossela il barman. Lo ‘’ Dream’, nome forse ispirato dalle immagini dello spazio, ha percorso la storia del costume e del divertimento della nostra città attraverso lafunky & disco, tutti gli anni Settanta, Ottanta e Novanta, il trentennio più importante della, diventando molto celebre a livello nazionale come la disco dove lavorava Vasco Rossi e per la domenica sera, con gente proveniente da tutta Italia, ma anche per i dj, la programmazionele ricercata, e le star che hanno solcato quel palco.