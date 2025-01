Formiche.net - Lo smart working? Un’opportunità per la PA. La ricette di Inps

“Quando è arrivata la pandemia, le nostre strutture, le nostre pratiche e i nostri processi di lavoro consolidati si sono scongelati; i vecchi modi di lavorare sono venuti meno”, ha dichiarato Giuseppe Conte, capo del personale, intervenendo al convegno L’evoluzione della leadership e l’impatto dellosul valore pubblico.“Abbiamo scoperto nuove opzioni di lavoro a distanza e di lavoro ibrido – prosegue il capo del personale – e quando si sono attenuate le restrizioni imposte dal Covid, ci siamo interrogati su quali di queste modalità valesse la pena mantenere, e se non fosse il momento di avere il coraggio di affrontare la sfida di modi di lavorare più ‘intelligenti'”.Conte ha sottolineato come lorappresentiper trasformare il management tradizionale, “orientato al presenzialismo e al controllo degli adempimenti”, in un modello nuovo basato su valori quali “fiducia, importanza della collaborazione, responsabilità e flessibilità”.