Oasport.it - LIVE Zalgiris-Virtus Bologna 64-60, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: le V nere ci credono

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64-60 Tentativo vincente di Cordinier!64-58 2/2 dalla lunetta per Shengelia.64-56 Quinta tripla messa a segno da Francisco, 5/7 da dietro l’arco per il transalpino.Trinchieri chiama timeout, il coach italiano prova a dare la scossa ai suoi uomini.61-56 Appoggio vincente di Grazulis, distacco dimezzato!61-54 TRIPLA MORGANNNN!61-51 INIZIA L’ULTIMO QUARTO!20.28 20-19 di parziale per i lituani in quest’ultima frazione di gioco. Unasicuramente in partita, alla quale però manca quel cinismo per provare a imbastire una rimonta. Sicuramente il 3/14 da tre non aiuta: serve più precisione.61-51 FINISCE IL TERZO QUARTO!61-51!61-51 2/2 dalla lunetta per Morgan.61-49 Smailagic piazza la tripla a un minuto dal termine del terzo quarto.