Oasport.it - LIVE Zalgiris-Virtus Bologna 0-0, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: inizia la sfida a Kaunas

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-0 Appoggio morbido ed efficace di Birutis.3-0 Si sblocca Gidreaitis con una tripla.0-0 SI PARTE!19.00 Tutto pronto per il via dell’incontro.18.58 I quintetti titolari delle due squadre.: Francisco, Giedraitis, Manek, Butkevicius, Birutis.: Cordinier, Pajola, Tucker, Grazulis, Polonara.18.55 Nellad’andata disputata in Emilia vinse la formazione allenata da Andrea Trinchieri per 68-71. Per la verità, loè una bestia nera della compagine bianconera: cinque sconfitte nelle cinque sfide disputate con i lituani per le V Nere nelle ultime tre stagioni.18.50 Ilnon sta vivendo un momento così positivo della sua stagione, almeno per quanto concerne l’avventura in. La compagine lituana infatti ha perso le ultime quattro sfide continentali, uscendo di fatto dalla zona playoff e attestandosi momentaneamente in 12ma posizione.