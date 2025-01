Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen in DIRETTA: Casse convince, discreto Paris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13: È velocissimo l’imprevedibile norvegese Sejersted che si inserisce inposizione a 26 centesimi da Cochran-Siegle.scala al terzo posto13.12: Non sfrutta la situazione il francese Bailet che chiude 19mo a 2”6913.11: Sembra più veloce la pista in questo momento. Bene anche lo sloveno Cater che è settimo a 1”5213.09: Ancora benissimo l’azzurro Innerhofer, quinto a 1”26 dalla testa. Si conferma in crescita di condizione13.08: Ottima ladel tedesco Baumann che con un ritardo di 1”70 si inserisce in settima posizione13.07: 13mo posto per il francese Theaux con un ritardo di 2”2913.05: Questa la classifica fino a questo momento: 1 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 2:25.542Mattia ITA +0.493 KRIECHMAYR Vincent AUT +0.974 VON ALLMEN Franjo SUI +1.