Oasport.it - LIVE Firenze-Milano 1-2, A1 volley femminile in DIRETTA: semaforo verde per il quarto set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-7 Egonu chiude lo scambio.6-6 MISSILE EGONU. Da posto 2.6-5 In controtempo, tocco sotto rete Heyrmann.6-4 Mani out Davyskiba da posto 2.5-4 Out il servizio profondo di Battistoni.5-3 Gioca a mani fuori sulle mani di Danesi, punto griffato Malual.4-3 Scappa via la diagonale di Daalderop.3-3 Mani out Davyskiba.2-3 Muro Daalderop a bloccare la fast di Butigan.2-2 Continua il Sylla-show. Diagonale al centro di una giocatrice dominante.2-1 Sfonda il muro avversario Davyskiba.1-1 Sylla! Diagonale a terra fulminante.1-0 ACE NERVINI con contributo del nastro!SET1-2 Fuori il servizio di Acciarri, terzo parziale che scivola in direzione.17-24 Troppo corta la battuta di Orro.16-24 MURO EGONU su attacco Davyskiba.16-23 CHE ATTACCO DI SYLLA, un inno al cielo che termina in angolo a posto 5.