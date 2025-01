Oasport.it - LIVE Conegliano-Vallefoglia 2-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: si va al 4° set!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6 Errore di Weitzel in battuta.4-6 Incredibile muro di Candi su Zhu!!!4-5 Primo tempo di Weitzel. Esecuzione perfetta.4-4 Appoggio di Wolosz a Haak che appoggia una schiacciata comoda.3-4 Pallonetto di Simone Lee chiamata dalla pipe di Perovic. Spettacolo al Palaverde.3-3 Troppo profonda la schiacciata di Haak.riaggancia la capolista.3-2 Frustata di Zhu fuori. Uno dei pochi errori in attacco della cinese. 3-1 Risponde presente Simone Lee dopo il time out chiamato dal suo coach.Time out Pistola.3-0 Subitoa farsi sentire.2-0 Ancora Haak sui piedi di Perovic. Tanta confusione in questo punto e diverse carambole.1-0 Appoggio in diagonal di Lee che non va a segno.Si riparte dal 2-1.Grande prestazione delle tigri di Pistola che rimangano incollate all’incontro in maniera egregia.