L’Halley si assicura i Play In Gold | Miglior gara della stagione in difesa

Una vittoria che vale triplo quella ottenuta domenica dalla Halley Matelica nello scontro diretto con la Italservice Pesaro. In primis perché consente di centrare matematicamente il primo obiettivo: l’accesso alin; in secondo luogo perché riporta i biancorossi solitari in testa alla classifica; e in terza battuta, ed è forse la più importante, perché dà alla compagine vigorina 2 punti d’oro in ottica seconda fase, con la ciliegina sulla torta dell’aver pure ribaltato il -14di andata. Una risposta da grande squadra, insomma, dopo la partitaccia di Teramo: "Mi aspettavo una reazione – dice coach Antonio Trullo – e questa c’è stata. Abbiamo fatto forse lapartita difensivainsieme alla partita contro il Bramante e non è un caso perché anche in quel caso venivamo da una sconfitta pesante.