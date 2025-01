L’esorcista del Papa 2 | la conferma e tutto ciò che sappiamo

Leggi su Cinefilos.it

del 2023 è stato un successo a sorpresa quando è uscito nelle sale, quindi non è una sorpresa che siano emerse notizie sudel2. Il film horror vede Russell Crowe nei panni di Padre Gabriele Amorth,capo del Vaticano, che viene inviato all'estero per eseguire esorcismi. L'orrore della possessione demoniaca, un po' fuori dalle regole, e il potere della star Russell Crowe sono i motivi per cuidelha avuto così tanto successo.delnon ha reinventato la ruota, ma ha compreso e soddisfatto le aspettative del pubblico tanto da far ottenere il via libera adel2 . Sebbene il film abbia ricevuto un'accoglienza contrastante, con un "marcio" 49% su Rotten Tomatoes, il film popcorn è diventato un successo di pubblico a sorpresa, guadagnando 76 milioni di dollari inil mondo (via Box Office Mojo).