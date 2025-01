Ilgiorno.it - Les Votives, una sorpresa in arrivo. I Patagarri: “Sold out, grazie a tutti”. Dopo X Factor è lecito sognare in grande

Milano, 15 gennaio 2025 – Non si fermano i Les, la band chic rock di Milano arrivata al secondo posto nella finale di X2024 , vinta dalla brianzola Mimì Caruso. Il gruppo composto da Riccardo Lardinelli (23 anni), Angelo Maria Randazzo (25 anni) e Tommaso Venturi (19 anni) tra pochi giorni – venerdì 17 gennaio – farà uscire “You make me fell”, cover del brano di Sylvester del 1978 rivisitata in chiave rock e apprezzata durante i live del talent show. “You Make Me Feel” arrival’inedito “Monster”,che racconta la storia di un “mostro” che sfida i pregiudizi, rivelando una vulnerabilità nascosta. Non solo nuova musica, i Leshanno in programma anche vari appuntamenti live sui palchi di Santeria Toscana 31 a Milano e Largo Venue a Roma. Manuel Agnelli e le emozionanti parole su Mimì: “Per te ci sarò sempre.