Unlimitednews.it - Les Votives ripropongono la cover di “You make me feel”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – Dopo un incredibile percorso a X Factor 2024 nella squadra capitanata da Achille Lauro e l’uscita del singolo “Monster”, i Lestornano venerdì 17 gennaio con “YouMe” (Warner Music Italy), unadel celebre brano di Sylvester del 1978 rivisitata in chiave rock e presentata durante i live di X Factor. Con il loro stile unico che mescola raffinatezza e energia, i Lessono riusciti a trasformare un classico della disco music in una super-hit rock. Una canzone che, pur mantenendo intatto lo spirito di originalità e libertà che l’ha resa celebre, ha acquisito nuova vita attraverso il sound distintivo della band, che si conferma come una delle realtà emergenti più promettenti della scena musicale italiana.“YouMe” arriva dopo “Monster”, una traccia potente che mescola l’inconfondibile stile “chic rock” della band con una narrazione emotiva e coinvolgente.