Leggenda della danza. L’America balla con Tharp. Leone d’oro alla carriera

di Elisa Guzzo VaccarinoVENEZIANon è la solita storia di Cenerentola, perché quella di Twyla, nipote di quaccheri, da cameriera nel cinema drive-insua famiglia in California, a coreografa-star di Hollywood e Broadway, è l’epopea di una ragazza agile, sguardo fiero e caschetto nero – oggi bianco – che non teme di mirare in alto sicura delle sue capacità, senza bisogno del Principe Azzurro a fianco. Ispida, “di cattivo carattere”, ha accettato di buon grado di ricevere ilBiennale di Venezia, che il direttore Wayne McGregor le consegnerà durante il Festival 2025, andando ad allungare la lista degli autori postmodern premiati, come inventori a contropelo, che hanno fatto la differenza negli Stati Uniti e qui. Nata nel 1941 a Portland, nell’Indiana, Twylaè un talento onnivoro, americanissimo, tra glamour ed entertainment, tra musical e balletto, vincendo premi Emmy e Tony e agendo nel cuore del business culturale a New York.