Lecce: in carcere la Befana, è festa con le famiglie dei detenuti Da oggi al 28 gennaio

Di seguito il comunicato:Da mercoledì 15 a martedì 28nella Casa circondariale “Borgo San Nicola” ditorna, come ogni anno, il tradizionale appuntamento dellaper una grandecon tutte ledelle persone detenute. Fortemente voluta dalla Direzione penitenziaria, l’iniziativa organizzata dall’associazione di volontariato carcerario Comunità Speranza, in collaborazione con il cappellano Fra Angelo De Padova, rientra quest’anno in Prima Persona Plurale, progetto ideato e promosso da Fermenti Lattici APS, con un ampio partenariato pubblico-privato, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Durante i cinque appuntamenti (mercoledì 15, venerdì 17, mercoledì 22, venerdì 24 e martedì 28), promossi con il coinvolgimento di Fermenti Lattici, Arci Cassandra, Principio Attivo Teatro e dell’assessorato al Welfare del Comune di, che prevedono attività di animazione e gioco per tutta la famiglia, saranno distribuite oltre 300 calze alle bambine e ai bambini, confezionate a mano da alcunie dai volontari di Comunità Speranza.