Arezzo, 15 gennaio 2025 – Ledii «» Carta d’identità elettronica, Spid e app della pubblica amministrazione, ecco come fare Ledihanno presentato i «». Il servizio ad accesso gratuito è attivo nelle sedi delle due associazioni in vicolo Mancini e in piazza Amendola n. 2 per la Misericordia die via Capitini per la Misericordia died è rivolto a tutti i cittadini che hanno bisogno di avere informazioni su Spid, Cie, Fascicolo Sanitario e per tutti i servizi che richiedono l’interfaccia tra il Cittadino e la Pubblica Amministrazione. L’iniziativa è stata presentata alla presenza del sindaco Luciano Meoni, dell’assessore alla Sanità, Silvia Spensierati con i governatori, Luciano Bernardini e Alessandro Grazzini rispettivamente per ledie die le operatrici degli sportelli delle due associazioni.