Lavatrice al top | trucchi semplici per pulirla e igienizzarla in poche mosse

Sappiamo che scovare nuove tecniche per capire come pulire laal meglio non rientra nella top ten delle vostre priorità settimanali. Diciamolo pure: nemmeno in quelle mensili. Se ci pensate una volta all'anno, è già un successo. Ma ricordate: nellafiniscono vestiti sporchi, pieni di germi e batteri, e il ciclo di lavaggio da solo non basta a mantenere efficiente un macchinario così sofisticato. La pulizia e la manutenzione sono indispensabili per evitare cattivi odori, macchie persistenti sui capi o, peggio ancora, malfunzionamenti che potrebbero costarvi caro. Molto caro. Senza contare che unaben curata migliora la qualità del lavaggio e riduce il consumo energetico, risparmiando denaro e fastidi inutili.