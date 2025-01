Laspunta.it - Latina, un protocollo d’intesa per la promozione della salute mentale. La proposta di Ciolfi (5Stelle)

Leggi su Laspunta.it

Unper lae la prevenzione del suicidio. È ladel capogruppo del M5S, Maria Grazia, portata all’attenzionecommissione Servizi Sociali, che si è riunita per proseguire i lavori sul tema del contrasto al disagio giovanile.La consigliera è stata invitata dal presidente Catani a relazionare sugli esiti del convegno “Il tempo dell’ascolto”, tenuto al circolo cittadino il 9 dicembre scorso e organizzato dai gruppi consiliari del Movimento 5 Stelle die Cisterna.è andata dritta al punto, con una sollecitazione forte, parlando di un impegno necessario per il contrasto al suicidio giovanile e invitando l’amministrazione comunale a farsi promotrice di un, già operativo in diversi comuni e province, come ad esempio a Pordenone dal 2007, da cui prendere esempio.