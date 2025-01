Ilgiorno.it - Lancio del tocco: l’Università proclama 62 dottori di ricerca

"Siete entrati studentesse e studenti, uscitetrici etori". Così Costantino De Angelis, delegato del Rettore ai Dottorati e Formazione alladi UniBs, ha salutato i 62 nuovidi, nella cerimonia dizione del 34° ciclo. Internazionalizzazione, rapporto col territorio, innovazione sono le direttrici seguite. Restano ancora sfide da vincere: come ha ricordato il rettore Francesco Castelli, l’Italia non brilla per numero di persone che raggiungono il più alto livello di formazione. "Siamo sesti in Europa per numero di dottorandi – ricorda De Angelis – la Germania ha il 30% dei dottorandi europei". Creare ambienti stimolanti e migliorare il diritto allo studio sono passi da compiere immediati, per rafforzare la quota ditori. Nell’aula magna di Medicina, sono intervenuti Lorenzo Romagnoli, dottorando in Intelligenza Artificiale in Medicina, in rappresentanza dei dottorandi, e Francesco Priolo, delegato Cruie Dottorati, per la lectio magistralis "Storie di scienza: errori, resilienza e successi".