L'affare Kvara è la bomba del 2025, Garnacho il candidato principale per sostituirlo (Mundo Deportivo)

Ilapprofondisce la questionetskhelia da un punto di vista spagnolo. Il georgiano del Napoli è prossimo a essere ufficializzato come nuovo giocatore del Psg, smuovendo di fatto il mercato di gennaio in senso internazionale (già questo fa capire la caratura dell’operazione e di conseguenza del calciatore stesso). Dalla Spagna la sensazione è – come già riportato in Italia da più fonti – che il Manchester vorrà molto di più perche i 45 milioni apparentemente offerti da De Laurentiis e Manna.La cessione difa parlare l’Europa: il Napoli non se ne starà a guardare e punta)Di seguito quanto si legge dal:“Il mercato dei trasferimenti sta tremando negli ultimi giorni e uno dei responsabili sarà Alejandro, che ha già le valigie pronte per lasciare il Manchester United quasi imminente.